Levits: Veselības ministrs Pavļuts ir kompetents, un uz viņu var paļauties

Levits informēja, ka ar premjeru pārrunāti vairāki jautājumi, no kuriem galvenais bija vakcinācijas plāns, kas, prezidenta ieskatā, šajā gadā ir izšķirīgi svarīgs un noteikts to, cik ātri Latvija atgūsies no Covid-19 pandēmijas krīzes. Levits atkārtoti uzsvēra, ka cilvēku vakcinācija un vakcinācijas plāns patlaban ir valsts prioritāte.