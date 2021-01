Valsts kontrole norāda uz nepamatota atbalsta sniegšanas riskiem "Altum" programmās

Atbalsta programmās viens no nosacījumiem paredz, ka garantiju un aizdevumu nevar piešķirt uzņēmumiem, kuri 2019.gada 31.decembrī jau bija nonākuši grūtībās. Kā viena no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm ir - uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitālsabiedrības parakstītā kapitāla. Vienlaikus Latvijas institūcijām uzraudzības un ziņošanas ietvaros jāgūst informācija, kas pierāda, ka atbalsta saņēmēji nebija nonākuši grūtībās 2019.gada 31.decembrī.