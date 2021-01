Svarīgākais faktors ir barības sastāvs

Neatkarīgi no tā, vai tavs četrkājainais draugs tiek barots ar sauso barību vai konserviem, svarīgi izvēlēties profesionālo barību (tiek apzīmēta arī kā Premium un Superpremium). Šāda suņu barība iegādājama gan veterinārajās aptiekās un klīnikās, gan zooveikalos, savukārt pārtikas veikalos parasti atrodama ekonomiskās klases barība, kas ir krietni mazvērtīgāka, nespējot dzīvniekam sniegt vajadzīgās barības vielas.

Varētu šķist, ka mājdzīvnieku barības garša ir tikai mīluļa gaumes lieta, taču tā nav. No atsevišķu dzīvnieku gaļas mīlulim, kā jau minējām, var būt alerģija. Turklāt katram sunim, ēdot konkrētas gaļas barību, kuņģī veidojas atšķirīgs PH līmenis. Piemēram, ja jēra gaļa sāk krāsot baltam sunim ķepas un purnu, iespējams, ka mainās kuņģa PH līmenis un vajadzētu izvēlēties citu gaļas veidu. Šis aspekts gan ir ļoti individuāls – citam sunim šāda reakcija var būt no vistas gaļas. Šī iemesla dēļ baltiem suņiem ieteicams pirkt barību ar balto jūras zivju gaļu.

Ar liellopa gaļu saistās vēl viena būtiska nianse, proti, to nevajadzētu izmantot mazu suņu barošanai, jo tās pārstrādāšanai nepieciešams visai ilgs laiks. Tāpēc liellopa gaļu labāk izvēlēties lieliem suņiem, bet maza izmēra četrkājainajiem draugiem – vistas, jēra, tītara vai zivs bāzes barību. Sausā suņu barība un konservi ar tītara gaļu ir lielisks risinājums tiem mīluļiem, kuri ir alerģiski vai ar noslieci uz aptaukošanos. Tā ir kvalitatīvāka par vistas gaļu, kā arī diētiskāka un liesāka.

Aktuāls ir arī jautājums par to, cik bieži dzīvnieku barot. Sunim optimāls risinājums ir barošana vienu vai divas reizes dienā; tiesa, ja barībā ir daudz graudaugu, to vajadzētu dot biežāk, jo šāda barība pārstrādājas ātrāk, bet suņu barība ar gaļu – lēnāk. Kaķus ieteicams barot biežāk, aptuveni 5–7 reizes dienā. Tam ir fizioloģisks pamatojums – kaķiem ir krietni īsāka asinsrites sistēma. Piemēram, vidēja izmēra, četrus kilogramus smagam kaķim ir ap 200 ml asiņu. To cirkulācija ir ļoti ātra, tāpēc glikozes līmenis strauji krītas. Tāpēc, lai tas būtu optimālā līmenī, nepieciešams ēst maz, bet bieži.