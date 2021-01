Atrasta pazudusī Būtiņģes termināļa caurule

MRCC Rīga nekavējoties norīkoja patruļkuģi P-06 “Cēsis” doties uz notikuma vietu un informēja Valsts vides dienestu. Notikuma vietā ieradās arī velkonis “TAK7”, kas piedalījās arī pirmajā meklēšanas reizē. Ņemot vērā, ka iestājās diennakts tumšais laiks, patruļkuģis P-06 “Cēsis” izmantoja nakts redzamības kameras, lai varētu cauruli atrast. Apskatot cauruli, tika secināts, ka caurules gali nav noslēgti un tā sastāv no vairākiem posmiem. Naftas noplūde no tās netika konstatēta. Caurule tika pievienota velkoņa “TAK-7 “ buksēšanas tauvai, lai to patruļkuģa P-06 “Cēsis” pavadībā varētu nogādāt Butiņģes naftas terminālī.