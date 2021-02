"Latvijas valsts ceļi" īstenos veloceļu attīstības programmu

Viņš minēja, ka maģistrālie valsts veloceļi plānoti vairākos virzienos Latvijā, piemēram, virzienā no Rīgas uz Jelgavu, Tukumu, Saulkrastiem, Valmieru, kā arī no Rēzeknes uz Ludzu un no Jēkabpils uz Līvāniem. Izpētes laikā tiks noskaidroti iespējami risinājumi veloceļu novietojumiem.

Butāns norādīja, ka patlaban notiek darbs arī pie izpētes un darbu pasūtīšanas attīstības centru areālos, lai nodrošinātu drošas mikromobilitātes iespējas reģionos. Piemēram, plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu par apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa būvniecību Svētē pie Jelgavas, kā arī Siguldā gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas līdz Saltavota ielai, tāpat paredzēts iepirkums projektēšanas darbiem apvienotajam gājēju un velosipēdu ceļam no Cēsīm uz Līviem, no Jēkabpils uz Salu, kā arī no Valmieras uz Brenguļiem.