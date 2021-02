Pavļuts preču ierobežojumus pārtikas un higiēnas preču veikalos gribējis atcelt vismaz nedēļu vēlāk

Viņš atzīmēja, ka veikali ir viena no tām vietām, kur iedzīvotāji satiekas ar citiem cilvēkiem ārpus saviem ikdienas burbuļiem, un tas ir risks gan tirdzniecības vietu apmeklētājiem, gan darbiniekiem. Tādēļ Pavļuts izteica atzinību Ekonomikas ministrijas (EM) nozares pārstāvju izstrādātajam drošas tirdzniecības konceptam, kas no nākamās nedēļas jāievieš tirdzniecības vietās.

Vienlaikus Pavļuts atzina, ka preču sortimenta ierobežojumu atcelšanu tirdzniecības vietās, kur vismaz 70% no tirgotajām precēm ir pārtika vai higiēnas preces, kā arī grāmatnīcu atvēršanu viņš gribēja atļaut vismaz nedēļu pēc drošā tirdzniecības koncepta ieviešanas, lai varētu izvērtēt, vai tas ir strādājis uz veikalu apmeklētāju skaita samazināšanu.

TVNET jau vēstīja, ka valdība piektdien atbalstīja EM rosinātos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar kuriem no pirmdienas, 8.februāra, tiek atcelti tirgojamo preču ierobežojumi pārtikas un higiēnas preču veikalos.

Tādējādi no 8.februāra mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē varēs sniegt veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta. Tāpat varēs strādāt arī grāmatnīcas.