Attālinātais darbs veicina pieprasījumu pēc klēpjdatoriem

“Vislielākais pieprasījums ir pēc kompaktiem klēpjdatoriem ar 14 collu ekrānu. Lietotājiem ir svarīgi, lai datoram būtu laba veiktspēja un arī ietilpīga baterija, kas ļautu ar vienu uzlādi strādāt visu darba dienu, pat 14 stundas. Tas ļauj darbiniekiem mobili pārvietoties no vienas istabas uz citu,” pircēju vēlmes izklāsta HP Biznesa attīstības vadītāja Latvijā Aiga Šica. Pieprasītākie bijuši datori ar AMD procesoriem, jo to jaunākā paaudze izceļas ar augstu veiktspēju un arī finansiāli ir izdevīgi.

“Covid-19 izraisītā pandēmija ieviesa būtiskas korekcijas GASO biznesa procesos un attālinātais darbs pieprasīja arī atbilstošu tehnoloģiju izmantošanu. Lai nodrošinātu maksimālu produktivitāti, tika iegādāts pilns mobilitātes datorkomplekts, tajā skaitā dokstacija darba kabinetā un datorsoma ar lādētāju darbam no mājām. Papildu tika iegādāta arī nepieciešamā biroja programmatūra, lai īstenotu darbu tiešsaistē. Tā kā ikdiena nav iedomājama bez sanāksmēm tiešsaistē, visi datori ir atbilstoši aprīkoti ar iebūvētām kamerām un austiņām, jo strādājot no mājām jārēķinās, ka tas var traucēt arī citiem ģimenes locekļiem. Turklāt skaņa sanāksmēs ir būtiski kvalitatīvāka, ja izmanto ārējo mikrofonu,” pieredzē par uzņēmuma strauju pāreju uz attālināto darbu dalās A/S GASO Informācijas tehnoloģiju departamenta IT uzturēšanas un drošības daļas vadītājs Kaspars Kiesners, “ņemot vērā, ka datori tiek izmantoti ārpus uzņēmuma telpām, īpaši svarīgi ir parūpēties par to aizsardzību, tādēļ bija svarīgi iegādāties tieši biznesa klases tehniku, kas nodrošina uzņēmuma datu aizsardzību un tehnikas zaudēšanas gadījumā nebūtu jāuztraucas, ka neautorizētas personas varētu piekļūt uzņēmuma datiem.”