Ārkārtējās situācijas laikā atcels vairākus autobusu vakara reisus Pierīgā

Pasažieru pārvadājumus ārkārtējās situācijas laikā nenodrošinās maršruta Rīga-Baldone autobuss, kas no Rīgas sestdienās izbrauc plkst.22.25 un no Baldones - plkst.23.20, kā arī maršruta Rīga (Prāgas iela)-Daugmale-Kalniņi autobuss, kas no Kalniņiem svētdienās izbrauc plkst.21.40 un no Rīgas - plkst.22.50.