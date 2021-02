Ikviens var kļūt par investoru jeb pirmie soļi investīciju pasaulē

Tāpēc, tiklīdz ir aprasts ar savu līdzekļu ieguldīšanu finanšu tirgos, būtu vēlams sākotnējo summu pārskatīt. Zauls stāsta, ka starptautiski pieņemts zelta standarts būtu 10% no savas algas pirms nodokļu nomaksas novirzīt uzkrājumos vai ieguldījumos.

Ir daudzi un dažādi fondu veidi, no kuriem var minēt divas populārākās kategorijas. Pirmā kategorija ir tā saucamie aktīvi pārvaldītie fondi - tajos aktīvus, kuri veido konkrētā fonda portfeli, novērtē un izvēlas profesionāls fonda pārvaldnieks.

Līdz ar to mazāk pieredzējušajiem ieguldītājiem nav jāvelta laiks uzņēmumu akciju atlasei un finanšu tirgus vai ekonomikas analīzei. Tas arī ļauj izvairīties no kļūdainiem lēmumiem, kā arī negatīvas pieredzes ieguldīšanā finanšu tirgos, jo viena no biežākajām kļūdām ir “salikt visas olas vienā grozā”.