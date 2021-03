Aicina nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu visa maršruta garumā, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam, pa Jelgavas šoseju visā maršruta garumā, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Skrundai, kā arī pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Talsiem līdz Usmai.