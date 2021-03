Inspektori koka paletēs no Ķīnas atklājuši bīstamu augu karantīnas kaitēkli

Priežu koksnes nematode tika atklāta noņemot skaidu paraugus no Ķīnas izcelsmes koka paletēm, kuras tika ievestas ar plastmasas izstrādājumiem. Iegūtos paraugus PVD inspektori nosūtīja uz Nacionālo fitosanitāro laboratoriju, kur tika apstiprināts karantīnas organisms.

PVD informēja, ka karantīnas organismi ir kaitīgie organismi, kuri nav sastopami vai to izplatība valstī ir ierobežota, savukārt priežu koksnes nematode ir bīstams kaitēklis, kas, pārnests uz augošiem kokiem, izraisa skujkoku masveida bojāeju.

"Taču šajā gadījumā paletes bija jānovieto atsevišķi un jāsagaida testēšanas rezultāts no Nacionālās fitosanitārās laboratorijas. Kad tika saņemts testēšanas rezultāts ar slēdzienu par karantīnas nematodes klātbūtni, inspektori rīkojās, sazinoties ar kravas pārstāvi un Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD), kurš atbild par iekšzemes uzraudzību," norādīja Romanova.

Romanova, vaicāta par to, cik bieži Latvijā atklāta karantīnas organismu klātbūtne, norādīja, ka karantīnas organismi netiek konstatēti bieži.

Viņa skaidroja, ka koksnes apstrāde un attiecīgi marķējums uz tās ir garants, ka tajā nevar atrasties un izdzīvot dzīvi organismi, kas var izplatīties valstīs, kurās tos ieved. Turklāt, lai pasargātu valstis no karantīnas organismu invāzijas, ir izstrādāts starptautisks standarts, kādam ir jābūt koksnes iepakojamam materiālam, kuru izmanto kravu stiprinājumos starptautiskajā tirdzniecībā.

Romanova minēja, ka Latvijā robežkontroles punktos biežāk atklāj pārkāpumus no Baltkrievijas, kur marķētās paletēs atklāj dzīvus organismus.

Viņa stāstīja, ka pateicoties Baltijas valstu kontroles aktivitātēm, Eiropas Komisija Baltkrieviju ir pievienojusi tādām riska valstīm kā Indija un Ķīna un no 1.marta stājas spēkā regula, kura nosaka visu šo trīs valstu koksnes iepakojamo materiālu pastiprinātu kontroli.

Līdztekus, kā norādīja Romanova, PVD robežkontroles punktos pārbauda koksnes iepakojamo materiālu no valstīm, kuru izmanto kravu stiprinājumos no visām trešajām valstīm, lai pasargātu valsti no karantīnas organismu ievešanas un izplatības.