Laikā, kad Latvija cenšas pārvarēt vēsturisku Covid-19 pandēmijas krīzi, plašu sabiedrības uzmanību gūst valsts pirmās personas. Arī no šiem cilvēkiem ir atkarīgs, cik ātri šo krīzi pārvarēsim. Tāpēc šoreiz raidījumam “Komforta zona” ekskluzīvu interviju sniegs Valsts prezidents Egils Levits. Intervijā runāsim par Covid-19 ierobežojumiem un to, kā no šīs krīzes iziet. Pārrunāsim arī citus sabiedrībai svarīgus jautājumus.