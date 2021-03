"Komforta zona" ⟩ Valdības darbs, vakcīnas un vērtības. Saruna ar Egilu Levitu

Mums ir arī jautājums no lasītāja. Vai Valsts prezidents tagad atbalstītu Sputnik V vakcīnas iegādi, pirms tās apstiprināšanas Eiropas Zāļu aģentūrā?

Es domāju, ka ne. Ja Eiropas Zāļu aģentūra, ņemot vērā savu kapacitāti un kompetenci, saka, ka tā vakcīna atbilst visiem mūsu drošības un efektivitātes kritērijiem, tādā gadījumā ir vienalga, no kurienes tā nāk. Bet mums tagad būs pietiekoši daudz vakcīnu devu, kas ienāks [tuvākajā laikā]. Diez vai mums vajadzīgs vēl papildu [apjoms]. Mums jau ir rezervēti un iepirkti pāris miljoni vakcīnu devu.

Bet es neizslēdzu: ja Eiropas Zāļu aģentūra to akceptē, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts un mēs, protams, arī visas vakcīnas, kas ir efektīvas un drošas, tās mēs arī iepērkam un lietojam. Vienalga, no kurienes tās ir.

Pie citām tēmām. Vakardien Saeima apstiprināja amatā jauno Satversmes tiesas (ST) tiesnesi Anitu Rodiņu. Debatēs pirms tam no tribīnes vairākkārt izskanēja aicinājumi pārveidot un pat likvidēt Satversmes tiesu. Vai jums šķiet pieņemami, ka likumdevēja vara tik asi kritizē citu neatkarīgu, proti, tiesu varu?

Satversmes tiesas spriedums ir zināmā mērā Satversmes interpretācija. Satversmes tiesa saskaņā ar savu likumā ierakstīto tiesību šādu spriedumu arī pieņēma. Sabiedrībā šis spriedums izraisīja neviennozīmīgu reakciju. Es domāju, ka šis, protams, ir vērtību jautājums. Un vērtību jautājumos sabiedrība nav vienota, tāpēc ir samērā grūti atrast kādu risinājumu. Faktiski jautājums ir par to, vai paplašināt Satversmē jau nostiprināto tradicionālās ģimenes jēdzienu, vai atstāt tādu, kāds tas ir pašreizējā situācijā. Tieši tādēļ arī Satversmes tiesa teica, ka to vajag paplašināt. Bet tas ir, protams, likumdevēja uzdevums. Ir jāmēģina atrast tādus risinājumus, kas apmierina lielāko daļu no abu viedokļu piekritējiem. Manuprāt, tāds risinājums ir iespējams. Saeimas Juridiskajā komisijā un Sociālo lietu komisijā turpmākajos mēnešos ar šo jautājumu nodarbosies, un es domāju, ka galarezultāts būs vairāk vai mazāk apmierinošs lielākajai iedzīvotāju daļai.