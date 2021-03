Iepirkšanās 21. gadsimtā: pārmaiņas notiek, bet no tām nav jābaidās

20. gadsimts bija nozīmīgs pārmaiņu laiks, kas ietekmē mūsu dzīves arī šodien. Cilvēki tika atzīti gan par patērētājiem, gan par kaimiņiem, gan arī par vēlētājiem. Galu galā sākās “šopinga” bums, kad arvien vairāk cilvēku iepirkšanās veikalos kļuva par dzīvesveidu. Šodien mēs uztraucamies par to, ka pārāk liels un nevajadzīgs preču patēriņš negatīvi ietekmē apkārtējo vidi, tādēļ jaunas pārmaiņas jau atkal ir klāt. Vai no tām jābaidās, to skaidro “The Economist”.