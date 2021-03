Mazinoties ceļošanas ierobežojumiem, tūroperators atsāk organizēt ceļojumus uz Ēģipti

Tūroperators no 27.marta piedāvās Latvijas ceļotājiem doties uz Hurgadas kūrortiem un no 28.marta - uz Šarm Eš Šeihas kūrortiem.

"Novatours" vadītājs Leonīds Močeņovs skaidroja, ka Ēģipte, īpaši ziemas sezonā, tūroperatora klientu lokā vienmēr ir bijis pieprasīts ceļojumu galamērķis. "Laikā, kad no Latvijas turp doties netika ļauts, mūsu kolēģi Lietuvā un Igaunijā jau labu laiku ceļojumus uz Ēģipti organizēja.

Latvijas tūristi labprāt izmantoja iespēju ceļot uz ārvalstīm no kaimiņvalstīm, neskatoties nedz uz papildu izdevumiem, nedz uz nepieciešamo papildu laiku šiem ceļojumiem.

Tagad varēsim piedāvāt ceļojumus uz Ēģipti ar tiešiem lidojumiem no Rīgas," pauda Močeņovs.

Kā iepriekš norādīja Civilās aizsardzības aģentūrā (CAA), saskaņā ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) veiktajām tūrisma operatoru aptaujām, vidējais Latvijas valsts piederīgo skaits, kas ik nedēļu rezervē vai nu tikai aviobiļeti uz šiem čarteriem un vairākiem citiem reisiem, vai visu ceļojuma paketi, lidojot caur Lietuvu un Igauniju, ir 500 cilvēki nedēļā. ALTA informēja, ka tieši uz Ēģipti lido aptuveni 80% no šiem cilvēkiem. Vienlaikus CAA pauda, ka šie ir tikai apzinātie tūrisma aģenti, bet rezervēšanas iespējas ir plašākas, jo īpaši uz regulārajiem lidojumiem, līdz ar to kopējais ceļotāju skaits, visticamāk, ir lielāks.

Pēc ALTA datiem, no Viļņas ik nedēļu uz Ēģipti tiek īstenoti apmēram seši čarterreisi, bet vēl viens uz Tenerifi. Vienlaikus no Tallinas ik nedēļu tiek īstenoti četri čarterreisi uz Ēģipti un viens uz Tenerifi. Bez tam

jau ilgstoši gan no Viļņas, gan Tallinas ir atļauti regulārie pasažieru pārvadājumi uz citām trešajām valstīm, kas nebija atļauti no Latvijas.

Plašais galamērķu un lidojumu skaits ir iemesls, kādēļ ir pieejama plaša iespēja ceļot no Lietuvas un Igaunijas.

divās nedēļās (no 22. februāra līdz 7.martam ieskaitot) 107 personas ir deklarējušas, ka ieradušās no Ēģiptes.

No tām 28 personas ir norādījušas, ka Latvijā ir ieradušās ar gaisa kuģiem, lai gan Latvijai ar Ēģipti nav tiešo avioreisu.

Kā ziņots, valdībā nolēma no 17.marta ļaut atsākt gaisa pārvadājumus uz un no trešajām valstīm. Vienlaikus tiek saglabāts nosacījums, ka ir aizliegta nebūtiska ceļošana no trešajām valstīm uz Latviju.