IT uzņēmuma "Datakom" apgrozījums pērn mazinājies, bet peļņa dubultojusies

"Šis bija arī komandas izaugsmes gads. No dziļas lejupslīdes Covid-19 krīzes sākumā, līdz straujākajai izaugsmei gada beigās. Pateicoties gudriem IT risinājumiem un komandai, kas tos prata nogādāt līdz klientam esam pamatīgi paaugušies," minēja Čupriks.

Galvenie 2021.gada izaicinājumi uzņēmumam būs centrālo infrastruktūru automatizācija, savienošana ar augstas veiktspējas un sarežģītības infrastruktūrām, to uzturēšana, īpaši rūpējoties par dažādu platformu savienošanu un drošību. Tāpat mērķis ir panākt, lai ārpakalpojumi IT nozarē būtu viegli pieejami un saprotami instrumenti ikdienas IT vides nodrošināšanai. "2021.gadā nāksim klajā ar vairākiem rīkiem ikdienas dzīves atvieglošanai un IT procesu automatizācijai," sacīja Čupriks.