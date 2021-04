Biznesa forums “Rūpniecība un inovācijas Kurzemes attīstībai”

Otrā sesija, partnerībā ar A/S Swedbank, tiks veltīta ilgtspējas tēmai, kurā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja un atbildīga biznesa aktīviste Dace Helmane, AS “Latvijas Valsts meži” korporatīvās komunikācijas vadītājs Tomass Kotovičs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs un SIA “Liepājas enerģija” valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons diskutēs, ko nozīmē un kāds ir pienesums ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai. Ilgtspēja nenozīmē uzņēmuma spēju ilgi pastāvēt. Ilgtspēja ir uzņēmuma savlaicīgs darbs ar virkni specifisku jautājumu, kas, atstāti bez ievērības, ilgtermiņā var sarežģīt uzņēmuma darbību un ietekmēt uzņēmuma finanšu situāciju. Diskusijas mērķis ir identificēt šos jautājumus, izprast to nozīmīgumu un ieguvumu uzņēmumam. Paneļdiskusiju moderēs Adriāna Kauliņa, AS “Swedbank” Ilgtspējas attīstības vadītāja.