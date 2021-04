Tiesībsargs: Sabiedrības neiecietība pret citādo ir "iznākusi no skapja"

Sabiedrība ir diezgan neiecietīga, atzina tiesībsargs , piebilstot, ka to parāda, piemēram, dažādi komentāri publiskajā vidē. Iepriekš Tiesībsarga birojā tika veikts pētījums par naida runu, un kopš tā laika uzlabojumi situācijā nav redzami.

"Mēs katrs pats esam atbildīgi par to, ko runājam, kā izpaužam savu domu. Ļoti viegli visus pārmetumus novelt uz politiķiem, bet mēs visi esam līdzatbildīgi, kādā valstī un vidē dzīvojam," pauda amatpersona, uzsverot, ka cilvēkiem ir jāspēj pieņemt un saprast dažādais. Viņš tāpat mudināja cilvēkus "dzīvot savu dzīvi", nejaucoties svešās dzīvēs.

Tiesībsarga birojā arvien biežāk vēršas iedzīvotāji saistībā ar jautājumiem, kas skar seksuālās orientācijas problemātiku. "Jo vairāk par to runā publiskajā telpā, jo cilvēki biežāk vēršas. No vienas puses, tas ir labi, ka cilvēki vēršas, nebaidoties aizstāvēt savas tiesības, bet, no otras, tas ir slikts signāls sabiedrībā par problēmu, ar ko ir jātiek galā," pauda amatpersona.