Dailes teātra direktors Žagars pērn nopelnījis 111 334 eiro

Pagājušajā gadā Žagars bija Cēsu novada pašvaldības iepirkumu komisijas loceklis, īpašnieks Cēsu rajona Vaives pagasta zemnieku saimniecībā "Kalna-Žagari", valdes loceklis biedrībā "Latvijas slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija", Latvijas slēpošanas trašu asociācijā, "Gaujas dabas parkā", Cēsu snovborda skolā, projektu plānošanas un vadības koordinators SIA "Vidzemes koncertzāle", kā arī bijis pašnodarbināta persona.

Žagaram pieder divi zemes gabali un būve Cēsīs, zeme Vaives pagastā. Savukārt kā "pārējie" klasificēti divi nekustamie īpašumi Vaives pagastā un viens Cēsīs. Tāpat viņam pieder 2007.gada izlaiduma automašīna "Volvo V50" un 2005.gada izlaiduma auto "Nissan Primera". Viņa īpašumā ir arī 1998.gada motocikls "Harley Davidson Flhtcui" un divas pašbūvētas airu laivas.

Dailes teātra vadītāja īpašumā ir 100 kapitāldaļas SIA "Cīruļkalns - atpūtas bāze" 20 600 eiro vērtībā, 100 kapitāldaļas SIA "Žagarkalns" 23 846 eiro vērtībā un 100 kapitāldaļas SIA "Vaļņu 9" 320 810 eiro vērtībā.

Žagars deklarējis ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības par kopējo summu 14 603 eiro. 250 eiro viņam izmaksājusi Brocēnu novada pašvaldība, 250 eiro - AS "Balta", 6032 eiro - SIA "Ingadent", 576 eiro - Valentīna Ivanova, 300 eiro - SIA "MRS grupa", 1440 eiro - IK "D.Z. Kopā", 5755 eiro - SIA "I.Zupas ārstu prakse".

Savukārt algā no Cēsu novada pašvaldības viņš saņēma 4618 eiro, bet no Dailes teātra - 42 560 eiro. No SIA "Vidzemes koncertzāle" Žagars algā saņēma 4696 eiro, bet kā pašnodarbinātais - 24 864 eiro.

Honorārā no SIA "Cinevilla Films" viņš saņēma 1666 eiro, no Latvijas Profesionālo aktieru apvienības - 243 eiro, no Dailes teātra - 904 eiro, no VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" - 3400 eiro, no SIA "Tasse Film" - 564 eiro, no SIA "Casting Bridge" - 1129 eiro.

Kā citi ienākumi deklarēti 250 eiro no SIA "Tet", 397 eiro no Lauku atbalsta dienesta. Pensijā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Žagars saņēma 6434 eiro, procentos no AS "Citadele banka" - 6 eiro. Savukārt no īpašuma pārdošanas Dailes teātra direktors saņēma 5000 eiro.