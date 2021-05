Indijas Covid-19 katastrofa var ievērojami pasliktināt situāciju daudzās svarīgās nozarēs

Aptuveni 80% no pasaulē pārvadātajām precēm tiek pārvadātas ar kuģiem, un Indija piegāžu ķēdēs spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Aptuveni 200 000 no 1,7 miljoniem reģistrēto jūrnieku visā pasaulē ir indieši. Daudziem no viņiem ir virsnieku pakāpes, un viņu prasmes ir ārkārtīgi svarīgas dažādu uzdevumu veikšanai.