Studijas maģistrantūrā – lielāks briedums, kas ļoti nepieciešams darba tirgū

"Latvia MGI Tech", kas ir daļa no pasaulē lielākā gēnu pētniecības koncerna “BGI Group”, darbību uzsāka 2017. gadā. Uzņēmums nepārtraukti attīstās, ir izveidojis gēnu sekvencēšanas centru Latvijā, sadarbojas ar Latvijas pētniecības un izglītības iestādēm, Covid-19 pandēmijas laikā piedāvā risinājumus ātrākai slimības izpētei un izskaušanai. Tas arvien audzē gēnu izpētes kapacitāti un ātrumu Latvijā, attīsta jaunus projektus, kas saistīti ar onkoloģisko un jaunu slimību diagnostiku.

“Līdz ar uzņēmuma darbības paplašināšanos, pēdējā gada laikā esam pieņēmuši darbā 40 jaunus darbiniekus,” apliecina A. Šlaitas. Atbilstoši uzņēmuma specifikai tiek piesaistīti ķīmiķi un biologi, kuriem ir vismaz bakalaura grāds. Novērtējot to, ka zinoši un profesionāli darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, "Latvia MGI Tech" investē kompānijā strādājošajos. Proti, uzņēmums ir izveidojis pats savu apmācības programmu jaunajiem darbiniekiem, lai viņi ātrāk spētu pielāgoties darba tirgus un uzņēmuma prasībām un pilnvērtīgi veikt visus darba pienākumus, kā arī apgūt arvien jaunas prasmes un virzīties pa karjeras kāpnēm. “Pēc bakalaura grāda iegūšanas absolventi no augstskolas iznāk lielākoties vēl diezgan “zaļi”. Viņi ir ieguvuši pamata zināšanas, vispārēju ieskatu. Taču darba devējs nereti sagaida dziļāku izpratni un pieredzi. Labāk sagatavoti darba tirgus vajadzībām ir jaunie speciālisti, kuri studiju laikā izgājuši praksi,” stāsta "Latvia MGI Tech" vadītājs, mudinot speciālistus arvien pilnveidot un vairot savas zināšanas un prasmes.

Izglītotu un kvalificētu jauno ķīmiķu darba tirgū trūkst, A. Šlaitas to saka gan no savas, gan citu industrijas pārstāvju pieredzes. Turklāt jaunos speciālistus sagatavo vien divās augstskolās Latvijā, viena no tām ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Turpretim ķīmijas industrija ir ļoti plaša un daudzveidīga, aptverot dažādus sektorus – biotehnoloģijas, farmāciju, ķīmisko vielu un reaģentu, kosmētikas un higiēnas preču, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošanu, pārtikas tehnoloģijas, naftas produktu pārstrādi, celtniecības materiālu, krāsu un laku, gumijas izstrādājumu, pārklājumu, stikla šķiedras ražošanu, koksnes ķīmiju utt. Tā cieši saistīta arī ar atkritumu un blakusproduktu attīrīšanu un pārstrādi. Liela loma industrijas attīstībā ir pētniecībai un eksperimentālām izstrādnēm. Tādēļ arī darba tirgū ir nepieciešami speciālisti ar ļoti plašām zināšanām un prasmēm.