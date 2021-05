Vai deputāts Kazinovskis stāsta patiesību par vides organizāciju turību?

Strazdiņš pauž, ka šo pozīciju atbalsta, taču tās sasaistīšana ar organizācijas budžetu ir nepamatota: “Organizācijas, kuras ir iesaistītas, drīkst izteikt savu viedokli neatkarīgi no tā, vai tās ir ar lielāku vai mazāku apgrozījumu. Mēs līdzīgi nevērtējam citas diskusijā iesaistītās organizācijas – cik tām ir liels gada budžets.” Viņš arī norāda, ka vides organizācijām ar šādiem apgalvojumiem jāsaskaras bieži: “Mums pietiek uzstāties, piemēram, pret kādu fosilās degvielas jautājumu, vienalga, naftu vai akmeņoglēm, mums pārmetīs, ka tas ir konkurentu, piemēram, kokrūpnieku interesēs. Ja mēs sakām, ka Latvijā mežus nevajag tik daudz izcirst, tad noteikti to finansē zviedru lobisti, kuri negrib, lai Latvija ir konkurētspējīga.”

Norādījām Kazinovskim uz NVO ieņēmumu datiem un vaicājām, vai vispārinājums par vides organizāciju bagātību nav pārspīlēts. Viņš atbildēja: “Zināmā mērā tomēr tas atbilst. Ir ļoti daudz organizāciju, ja arī tajās 30 ir, tad es domāju, tas atbilst manam teiktajam.” Viņaprāt, vides organizācijas nav pietiekami kontrolētas, tām esot daudz lobiju un finanšu “ietekmēt arī masu medijus”. Re:Check jautājumi esot viņu mudinājuši sākt pētīt organizāciju darbību padziļinātāk, jo no to īstenotajiem projektiem, viņaprāt, labuma neesot. Tāpat viņš saka: “Jūs skatījāties laikam gada griezumā, bet es piedāvāju 10 gadu griezumā.” Esot secinājis, ka “desmit gados Dabas fonds ir projektos apguvis kaut kur 86 miljonus”. Re:Check pēc Lursoft datiem saskaitīja, ka desmit gados no 2010. līdz 2019.gadam fonda kopējie ienākumi ir bijuši ievērojami mazāki – nedaudz vairāk nekā 13 miljoni eiro.