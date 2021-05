FM: Lielāko negatīvo ietekmi uz ekonomikas rādītājiem pirmajā ceturksnī atstāja kritums Covid-19 ierobežojumu skartajās nozarēs

"Pirmā ceturkšņa dati rāda, ka Latvijas ekonomika Covid-19 krīzes otro vilni ir pārvarējusi ar daudz mazākiem zaudējumiem nekā pirmo uzliesmojumu pagājušā gada pavasarī, neskatoties uz to, ka šogad saslimstības mazināšanai noteiktie ierobežojumi bija daudz stingrāki. Veiksmīgāku ekonomikas darbību krīzes otrajā vilnī noteikusi gan uzņēmumu labāka pielāgošanās Covid-19 situācijai, gan apjomīgākie uzņēmēju un iedzīvotāju atbalsta pasākumi, nodrošinot iespēju krīzes skartajām nozarēm pilnībā nepārtraukt darbību un atbalstot iedzīvotāju patēriņu, gan palielinātais veselības nozares finansējums," pauda ministrijā.

FM vērtējumā, no nozaru griezuma vislielākā pozitīvā ietekme uz Latvijas ekonomikas izaugsmi pirmajā ceturksnī bijusi veselības un sociālās aprūpes nozarei, kur, pateicoties pieaugušajam valsts finansējumam un tam, ka atšķirībā no pagājušā gada nozares pakalpojumi nebija ierobežoti, sasniegts 19,7% kāpums.

Vienlaikus FM piebilda, ka atšķirībā no pagājušā gada, kad būvniecības nozare saglabāja stabilu pieaugumu, šogad pirmajā ceturksnī būvniecības apjomi ir kritušies par 12,4%, ko noteica gan būvniecībai nelabvēlīgākie laika apstākļi, gan neliels valsts investīciju izdevumu samazinājums šā gada sākumā.

"Tas, cik tieši strauja šī ekonomikas izaugsme 2021.gadā izrādīsies, būs tieši atkarīgs no tā, cik ātri uzlabosies epidemioloģiskā situācija un mazināti ierobežojumi, kā arī no vakcinācijas procesa sekmēm, lai rudenī spētu izvairīties no jauna Covid-19 uzliesmojuma. Pašlaik šī attīstība vieš optimismu, jo saslimstības rādītāji gan sezonālu faktoru, gan vakcinācijas ietekmē pēdējās nedēļas laikā strauji samazinās, un arī vakcinācijas process pēc aizkavēšanās gada pirmajos mēnešos pašlaik noris pietiekami strauji, lai līdz rudenim sasniegtu kolektīvās imunitātes nodrošināšanai nepieciešamo līmeni," sacīja FM.