Pandēmijas laikā pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri ir "ļoti apmierināti" ar pašreizējo darbu

Tāpat aptaujā secināts, ka 50% strādājošo darbs jaunajos apstākļos ir ietekmējis viņu emocionālo veselību, kamēr 43% tas emocionālo labsajūtu kopumā nav ietekmējis. Darbs jaunajos apstākļos mazāku ietekmi uz emocionālo veselību ir atstājis gados vecākiem darbiniekiem, proti, iedzīvotājiem vecumā no 45 līdz 65 gadiem, kamēr vairāk tas ir ietekmējis gados jaunākos darbiniekus, proti, darbiniekus vecumā no 18 līdz 34 gadiem.

No tiem darbiniekiem, kuru emocionālo labsajūtu darbs jaunajos apstākļos ir ietekmējis, 62% tas emocionālo labsajūtu ir ietekmējis kopumā negatīvi, kas ir 31% no visiem darbiniekiem. Vienlaikus 28% no darbiniekiem, kuriem emocionālo labsajūtu darbs jaunajos apstākļos ir ietekmējis jeb 14% no visiem darbiniekiem ietekme uz emocionālo labsajūtu ir bijusi kopumā pozitīva.