Vairums brīvdienu namiņu Jāņu svinēšanai rezervēti jau ziemā

Jautāta par izvirzītajām epidemioloģiskās drošības prasībām un to, cik viegli tās ir ievērot, Rudakova uzsvēra, ka tās prasības, kas saistītas ar dezinficēšanu un telpu uzturēšanu, ir pašas par sevi saprotamas, savukārt, lai pārliecinātos, ka viesi ir patiešām no vienas mājsaimniecības, "Burziņos" par to jāaizpilda apliecinājums. "Protams, ja ierodas divi pieaugušie ar bērniem, mēs to neprasām," viņa teica.