Elektroenerģijas vidējā biržas cena jūnijā Latvijas tirdzniecības apgabalā pieaugusi par 2,4 reizēm

Kompānijā skaidroja, ka pēc ilgāka laika vērojamas Latvijas cenas atšķirības ar Igauniju - cena jūnijā abās valstīs no no visām mēneša stundām bija vienāda 84,3% gadījumu, kas ir mazāk kā ar Lietuvu, ar kuru Latvijas cena bija vienāda 93% no visām mēneša stundām. Cenu starpība starp Igauniju un Latviju jūnijā izveidojās nepietiekamās starpvalstu savienojumu jaudas dēļ, kas tehnisku iemeslu dēļ karstākās vasaras dienās tiek noteikta mazāka nekā citos laika posmos.

Jūnijā, salīdzinot ar maiju, vērojams 30% elektroenerģijas importa samazinājums no Krievijas - importētas 340 943 MWh, kamēr imports no Eiropas Savienības valstīm ir pieaudzis par 20% jeb līdz 822 917 MWh. Būtiskāk importa apjomu auguši no Somijas, kur starpsavienojumu noslogojums virzienā no Somijas uz Igauniju pieaudzis par 19 procentpunktiem, kamēr imports no Zviedrijas 4. cenu zonas palielinājies par 14 procentpunktiem.