IZ SKATS - IE SKATS: uzticēties vai neuzticēties influenceru radītajam?

“Ticamību kā tādu nevar vispārināt uz visiem influenceriem, un katrs influenceris ļoti atšķirās ar savu pieeju darbam, cik viņš uz to koncentrējas vai nē, un līdz ar to arī tīcamība var būt dažiem influenceriem ļoti augstā līmenī un dažiem tā var vispār neeksistēt,” stāsta pārtikas piegādes platformas "Wolt" mārketinga vadītāja Latvijā Zane Lapiņa.

Strādājot pie influenceriem kā ar vienu no zīmola komunikācijas kanāliem, zīmoli sāk skatīties un pievērst tiem lielāku vērību kā līdz šim, liekot saprast, ka labākais sadarbības formāts ir ilgtermiņa. Kā skaidro Zane Lapiņa, izvēloties sadarbību ar šīs nodarbošanās pārstāvjiem plāno veidot ilgtermiņa sadarbības un atteikties no “vienas nakts sakariem”.

Pārstāvot konkrētu nozari tiek saskatītas robežas sadarbībai ar influenceriem. Par to diskusijas “IZ SKATS – IE SKATS” laikā stāsta mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Latvijas putnu gaļas ražotāja uzņēmumā AS "Putnu fabrika Ķekava" Maija Avota: “Mēs pārstāvam nozari, produktu, kas katru dienu ir uz mūsu galda, bet no otras puses mums ir arī stāsts, ko izstāstīt saviem patērētājiem. Uz influenceriem mēs skatāmies kā uz tādu paplašinātu mūsu komandu, jo mēs nevarēsim katram Latvijas iedzīvotājam izstāstīt kāpēc tieši Ķekavā audzētā putnu gaļa ir labāka.”