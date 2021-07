No septembra pieaugs pedagogu algas

Otrdien Ministru kabinets atbalstīja, ka no septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta no 790 eiro uz 830 eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā iepriekš. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme tiek paaugstināta par 10,4%, paredzot, ka atalgojums pieaugs no 790 eiro līdz 872 eiro.