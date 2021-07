Vai jaunā vakcinēšanās kampaņa garantēs vēlamo ietekmi?

Diskusijā savu viedokli pauda arī Alise Pabērza sakot: “ Izlēmīgai rīcībai pietrūkst izlēmīgi cilvēki. Tā kā es nepārstāvu tikai “Twitter” informācijas burbuli, bet man lauciņš ir arī mūzikas un izklaides industrija, līdz ar to šī Covid-19 krīze bija tā, kas šo nozari skāra kā vienu no pirmajām. Un es arī skatos, kas notiek pasaulē līdzīgās jomās. Piemēram, Nīderlandes piemērs – viņi lepojās ar to, ka viņiem ir pietiekami liela vakcinācijas aptvere, lai viņi varētu atvērt naktsklubus un organizēt festivālus. Bet tagad jau to visu sāk aizliegt, jo tas nav nostrādājis un kādā brīdī šo robi ir bijuši par lielu.”

“Un droši vien, šeit nav viena vienīgā pareizā atbilde, bet gan miljonā atbilde, kā to pareizāk darīt. Ar tāda mēroga pandēmiju mūsdienu sabiedrība pirmo reizi ir saskārusies, līdz ar to ir skaidrs, ka neviens no mums nezina to vienu īsto un perfekto ceļu. Ir skaidrs, ka būs kādas kļūdas, ka mēs ceļamies un klūpam, bet protams tas atsaucās sabiedrībā, jo no šī informācijas daudzuma liela daļa jau ir nogurusi,” stāsta Alise.