Atgriešanās birojos būs daudz sarežģītāka, nekā varējām iedomāties

“Ironiski, ka, jo vairāk par to lasu, jo vairāk par to runāju ar cilvēkiem, jo vairāk par to domāju, jo vairāk esmu pārliecināts, ka atgriešanās klātienes darbā būs daudz sarežģītāka, nekā mēs to varam iedomāties. Daudz, daudz sarežģītāka,” saka Odonels.