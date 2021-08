No skatuves gaismām līdz biznesa impērijai jeb kā Riana kļuva par miljardieri

Pašlaik pēc “Forbes” vērtējuma Rianas aktīvu vērtība ir 1,7 miljardi dolāru, kas ļauj uzskatīt viņu par bagātāko dziedātāju pasaulē un par otru bagātāko sievieti šovbiznesā, atpaliekot vien no ASV televīzijas zvaigznes Opras Vinfrijas. Tiesa gan, bagātības izdevies gūt biznesā, nevis mūzikā.

Lielākā daļa no Rianas bagātībām (aptuveni 1,4 miljardi dolāru) ir viņas daļa uzņēmumā “Fenty Beauty”, kuras aktīvi sadalīti divās vienlīdzīgās daļās. Vēl Rianas aktīvu vidū ir apakšveļas ražotājs “Savage X Fenty”, kā vērtība ir 270 miljoni dolāru. Savukārt ienākumi no dziedātājas un aktrises karjeras sastāda mazāko daļu no Rianas aktīviem.