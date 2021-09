Nepilnības masveida testēšanā liedz bērniem interešu nodarbības

Līdz ar to uz skolu meitene doties drīkst, bet basketbolu nevar spēlēt. Laumas tētis Uģis Sala LTV “Panorāmai” sacīja: “Šis laiks, kas ir pavadīts mājās, visiem ir ļoti grūts. Tāpēc bērni ir kā ķīlnieki. Jo grūti ir viņiem paskaidrot, ka te tu drīksti iet un viss ir kārtībā, bet tur tu nedrīksti iet, jo mēs nevaram dabūt kaut kādu papīru. Tad es saprotu, ka nav nekāda mehānisma, lai bērns tiktu. Jo bērni ļoti pārdzīvo. Viņi grib.”

Arī mūzikas skolas ir vieta, kurā satiekas bērni no dažādām izglītības iestādēm, tāpēc nevakcinētajiem obligāti iekštelpās jāvalkā maska un ienākot jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts. Ja to nevar, neatkarīgi no apstākļiem bērns tālāk pa durvīm iekšā ielaists netiks.