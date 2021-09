Aizsilnieces vēstulē daļa izteikumu maldinoši un bez pierādījumiem

Šādas pretrunas neatradām. Pasaules Veselības organizācija (PVO) savās vadlīnijās norādījusi, ka bērni no 12 gadu vecuma maskas var nēsāt tāpat kā pieaugušie. Savukārt to, vai maskas nēsāt bērniem sešu līdz 11 gadu vecumā, jāapsver izvērtējot, kāda ir vīrusa izplatība, bērna spēja pareizi un droši nēsāt masku, kā arī masku pieejamība un iespēja to pietiekami bieži mainīt. Jaunākiem bērniem maskas nēsāt nevajadzētu, rekomendē PVO.