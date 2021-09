Video ⟩ Vissarežģītāko situāciju ar Covid-19 pacientu ārstēšanu paredz Latgalē

Kalējs atzina - ir skaidrs, ka Covid-19 pacientu skaits slimnīcās pieaugs, un līdz ar to samazināsies arī slimnīcu iespējas sniegt pakalpojumus citiem pacientiem. "To nav grūti iedomāties: ja ārsts no vienas nodaļas aiziet uz citu, tad tajā iepriekšējā darbavietā sniedzamo pakalpojumu apjoms var tikt ierobežots," viņš sacīja, piebilstot, ka patlaban vismaz neatliekamā palīdzība visās slimnīcās vēl tiek nodrošināta pilnā apmērā.