Covid-19 sertifikāti: tirdzniecības centri aicina valdību nesekot Lietuvas piemēram

NĪAA uzsver, ka tieši gaisa kvalitāti zinātnieki izceļ kā vienu no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē vīrusa izplatību telpās, - to apstiprina Pasaules Veselības organizācija, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pētnieki un Apvienotās Karalistes pētnieki ("Environmental and Modelling group").