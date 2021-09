Atmaksa slimnīcām par Covid-19 laika ieguldījumiem iestrēgusi birokrātijas papīru kalnos

Turklāt nav runa tikai par iekārtām, bet arī samaksu par darbu. Virsstundu atmaksa kavējas pat pusgadu. Par virsstundām no janvāra līdz aprīļa beigām, kam kopumā vajadzēja 2,4 miljonus eiro, Veselības ministrija Ministru kabineta rīkojumu sagatavoja jūlijā (05.07.2021.), 11 dienas vēlāk savu atzinumu sniedza Finanšu ministrija, pēc 10 dienām Veselības ministrija to iesniedza valdībā, divas nedēļas vēlāk šo rīkojumu kabinets izdeva, pa vidu vēl saskaņošana, un visbeidzot 19. augustā bija Finanšu ministrijas rīkojums par izmaksu, kas slimnīcām atlīdzina gada sākuma izdevumus.

Nacionālajā veselības dienestā atzīt, ka virsstundu apmaksas izskatīšanas ilgums ir viens no garākajiem. Pieprasījumu esot daudz, bet cilvēku, kas tos skata – maz. “Pie summētā darba laika ir izlīdzināšanas periods, kurā aprēķina šīs virsstundas. Un šis periods dažādām iestādēm atšķiras. (..) Šeit jāsaka tā - taupot tos kopumā nepietiekamos resursus, tiek virzīts viens kopējs pieprasījums pa ārstniecības iestādēm, nevis katru atsevišķi. Līdz ar to, sagaidot kādam, kam ir ilgāks, kavējas arī kādam, kam ir īsāks laika periods,” skaidro Nacionālā veselības dienesta direktors Āris Kasparāns, Viņš gan uzsver – visu samaksās.

Citādāk gan ir ar kavējumiem par pērnā gada ieguldījumiem, ko bija paredzēts finansēt no šogad piešķirtajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. To izmaksu atteikusi Finanšu ministrija. Tā tas bijis arī minētajā Vidzemes slimnīcas gadījumā. “Diemžēl lēmums par šo finansējumu bija pieņemts tikai februārī, janvārī. Tas nozīmē, ka visas iekārtas vai viss aprīkojums, kas bija iegādāts līdz tiem datumiem, bija atzīts par neiespējamu finansēšanai no valsts budžeta. (..) Slimnīcām mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka rīkojas tā, lai mums ir iespēja uzņemt pacientus, bet panākt vienošanos, ka šis finansējums būtu sedzams no valsts budžeta, mums neizdevās,” saka Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks Boriss Kņigins.