Koronavīruss Latvijā: kumulatīvais rādītājs 600

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādījās aizvadītās diennakts laikā ir pieaudzis no 585,3 gadījumiem uz 600,6 uz 100 000 iedzīvotāju. Augstāks kumulatīvais rādītājs Latvijā ir bijis vērojams tikai iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa "pīķa laikā" janvārī, kad tas no 30.decembra līdz 23.janvārim svārstījās virs 600, bet dažās dienās pietuvojās 700.

No visiem svētdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 359 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 120 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī viens no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.