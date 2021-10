Banku analītiķi: Ražošanas apjomu kāpumu var sabremzēt globālas problēmas

"Latvija turpina pamazām izaugt no tai ilgstoši raksturīgās nenoliedzami vecmodīgās nozaru struktūras. Ir grūti godīgi klasificēt nozares pēc to tehnoloģiju līmeņa Latvijas apstākļos, bet skaidrs, ka no vietējām izejvielām un tirgiem mazāk atkarīgajām nozarēm, attīstības ilglaicīgās perspektīvas ir labākas. Tāpēc arvien mazāk svarīgs apstāklis nākotnes prognozēšanā kļūs Latvijas dažu pēdējo gadu ne visai iepriecinošais vidējais izaugsmes temps, kurš maldinoši tiek saukts par "potenciālo"," pavēstīja Strautiņš.