Pētījums: 67,5% Latvijas iedzīvotājiem tiek prasītas digitālās prasmes, sākot jaunu darbu

Vismaz puse no Pasaules ekonomikas foruma pērn definētajām TOP10 prasmēm, kas būs pieprasītas 2025. gadā, ir cieši saistītas ar tehnoloģijām. Tās ir tehnoloģiju lietošana un monitorings, dizains un programmēšana, analītiskā domāšana un inovācijas, kā arī spēja risināt sarežģītus uzdevumus. Lai paaugstinātu savu profesionālo kvalifikāciju, digitālās prasmes labprāt pilnveidotu 31,8% Latvijas, 28,4% Lietuvas un 25% Igaunijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.

Bezmaksas apmācības pieaugušajiem, kas sniedz iespēju apgūt IKT teorētiskās un praktiskās zināšanas augstā līmenī, dod cerību, ka ar šīs iniciatīvas palīdzību mēs atradīsim jaunus speciālistus darbam IT nozarē,” Baltijas projektu komentē Igaunijas ārējās tirdzniecības un informācijas tehnoloģiju ministrs Andress Suts.

“Mēs redzam, ka digitālās prasmes ir nepieciešamas ikvienam, neatkarīgi no vecuma, ieņemamā amata vai statusa sabiedrībā, jo tās mums ikdienā palīdz būt efektīvākiem un produktīvākiem, kā arī sniedz iespēju sasniegt plašākus apvāršņus. Domājot par nākotni, ir ļoti svarīgi attīstīt savas digitālās prasmes un iemācīties pielietot jaunākās tehnoloģijas mūsu labā. Ticu, ka no šī projekta ieguvēji būs visi – darba devēji un ņēmēji, kā arī sabiedrība kopumā, jo mums visiem vēl ir kur augt,” Baltijas virtuālās prakses uzslavē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle Katrīna Zariņa.

“Nav noslēpums, ka Lietuvā, gluži kā citās valstīs, trūkst IT speciālistu, tāpēc es kā IT nozares pārstāvis esmu ļoti pateicīgs par šo projektu, kurā cilvēki var apgūt digitālās prasmes. No tā ieguvēji ir ne tika darba ņēmēji, bet arī darba devēji. Es noteikti turpināšu iesaistīties šajā projektā, un arī šogad piedāvāšu prakses vietas jaunajiem censoņiem,” uzskata Baltijas virtuālo prakšu pilotprojekta partneris procesu digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas risinājumu jaunuzņēmuma "eRobot.ai" dibinātājs Lietuvā Vaids Veļikis.