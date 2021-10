Mājokļa pabalsts vairs nepienākas daļai iedzīvotāju, kam tas līdz šim ir maksāts

Ventspils Sociālā dienesta pārstāve Una Lapskalna norādīja, ka mājokļa pabalstiem vairs nekvalificējas daļa no pensionāriem, kuri dzīvo vieni vai divatā. Šie cilvēki nezina, kā pārlaidīs ziemu situācijā, kad aug energoresursu tarifi, norādīja Sociālā dienesta pārstāve.

LM pārstāve Elīna Celmiņa skaidroja, ka iepriekš kādās no pašvaldībām pastāvēja atšķirīga pieeja mājokļa atbalsta saņemšanā, piemēram, tie tika piešķirti pēc kategorijas "pensionāri". Lai gan tagad ir paaugstināts noteiktais ienākumu slieksnis, līdz kuram pienākas mājokļa pabalsts, daļai no iepriekšējiem pabalsta saņēmējiem ienākumi pārsniedz arī paaugstinātā sliekšņa robežu, izriet no LM sniegtās informācijas.