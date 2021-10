Mediķi aicina lielākus līdzekļus algām paredzēt uz valsts parāda pieauguma rēķina

Vēstulē organizācijas rosina 2022.gadā palielināt veselības aprūpē strādājošo algas par 10%, iztrūkstošo finansējumu - aptuveni 40 miljonus eiro no nepieciešamajiem 80 miljoniem eiro - piešķirot uz valsts parāda rēķina. Cīnoties ar Covid-19 pandēmijas sekām, valsts parāds gan jau ir sasniedzis aptuveni pusi no iekšzemes kopprodukta, un fiskālās disciplīnas uzraugi iesaka to vēl vairāk neaudzēt.