Latvija jau pēc nedēļas varētu lūgt starptautisku palīdzību Covid-19 pacientu ārstēšanā

Viņa stāstīja, ka no 8810 kopējā gultu skaita šodien jau 1286 gultas ir atvēlētas Covid-19 pacientiem. Dreika skaidroja, ka stacionēto skaits dubultojas aptuveni ik pēc aptuveni 15 dienām, tādēļ sliktākā prognoze liecina, ka kritisko 1500 gultu slieksni, kas paredzēts Covid-19 pacientiem, sasniegs jau 23.oktobrī, labākā prognoze liecina, ka šīs gultas būs aizpildītas 27.oktobrī.

VM prognozē, ka jau pēc nedēļas, 26.oktobrī, nāksies pārtraukt plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu arī privātajās ārstniecības iestādēs, izņemot atsevišķus pakalpojumus. No nākamās otrdienas Covid-19 pacientu aprūpē iesaistās visas tās ārstniecības iestādes, kas iepriekš nebija iesaistītas. Papildus pārprofilētas nodaļas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS).

Tāpat tiek prognozēts, ka no nākamās otrdienas būs nepieciešama pacientu šķirošana visos veselības aprūpes līmeņos, sniedzot tikai neatliekamo palīdzību. No nākamās nedēļas Covid-19 pacientu aprūpei tiks piesaistīti rezidenti, kā arī pieprasīta starptautiskā palīdzība, vēstīja Dreika.

Viņa prognozēja, ka 1.novembrī valstī Covid-19 pacientu ārstēšanai būs nepieciešamas 2200 gultas un primāri tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība un Covid-19 pacientu ārstēšana. Pacientus šķiros stacionārajās ārstniecības iestādēs. No 1.novembra Covid-19 pacientus ārstēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē Juglas ielā 20, PSKUS ātrijā, kā arī iesaistītas privātās ārstniecības iestādes. No 1.novembra tiks pārskatītas un noteiktas minimālās prasības veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, sagatavots mobilizācijas pieprasījums, kā arī saņemtas iekārtas no starptautiskajām organizācijām.