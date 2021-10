TVNET pēta ⟩ Cik reāli šogad ir sasniegt 75% vakcinācijas aptveri sabiedrībā?

No 3. maija līdz 19. oktobrim Latvijā vakcinējušies 767 946 cilvēki jeb 40,8% iedzīvotāju. Ņemot vērā, ka no 3. maija ir pagājusi 171 diena, vidēji dienā vakcinējušies 4490 cilvēki (0,24%). Lai sasniegtu 75% vakcinācijas aptveri, vakcinētiem būtu jābūt vismaz 1,41 miljonam cilvēku. Tas nozīmē, ka pašlaik esam aptuveni 365 tūkstošu cilvēku attālumā no šā mērķa.