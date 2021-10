Pandēmijas negatīvo seku mazināšanai mediji saņem atbalstu 2 miljonu eiro apmērā

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce akcentē, ka masu mediji ir būtisks un uzticams informācijas saņemšanas kanāls, tāpēc mediju darbības nepārtrauktības nodrošināšana un kapacitātes stiprināšana ir valsts drošības līmeņa jautājums, it īpaši ārkārtējās situācijas laikā, kad iedzīvotājiem operatīvi nepieciešams iegūt jaunāko informāciju par Covid-19 izplatību un vakcinēšanās iespējām, kā arī saņemt pārbaudītu un faktos balstītu informāciju cīņā ar dezinformāciju.

Pūce arī norāda, ka šajā konkursā no paredzētā finansējuma tika apgūta daļa, tāpēc SIF plāno izsludināt papildu konkursu.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, viena mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens SIF pārstāvis, kurš vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās. Lai nodrošinātu vērtēšanas procesa caurspīdīgumu, komisijas darbā piedalījās četri neatkarīgie novērotāji.