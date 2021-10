Senioriem izsūtīs personalizētas vēstules par vakcināciju

Kā uzskata ministrija, vakcinēties viņi jāpārliecina, uzsverot ieguvumus, to vidū, sociālos kontaktus - "tev vēl ir iespēja kvalitatīvi dzīvot, vakcinējies - tas pasargās no smagas saslimšanas", "tu varēsi tikties ar bērniem, mazbērniem". Ekspertu ieskatā, uzrunājot šo auditoriju, var palīdzēt bērnu, jauniešu iesaiste, pieredzes stāsti, taču tikpat svarīga ir oficiāli sniegta informācija no veselības aprūpes sistēmas iestādēm par vakcīnu efektivitāti, vakcinācijas nepieciešamību, personalizējot informāciju par iespējām to saņemt.