Tieslietu padome: prasība uzrādīt sertifikātu ir saistoša visām tiesu sistēmas amatpersonām

Tiesneši un Tieslietu padome atturas no viedokļa paušanas par tiesību jautājumiem, kas skar Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu saturu un tā piemērošanu, jo šāda rīcība varētu radīt priekšnoteikumus šaubām par tiesas objektivitāti un neatkarību brīdī, kad tiesai var nākties attiecīgās lietas izspriest pēc būtības.

Padome norāda, ka Ministru kabineta rīkojuma 5.3.punktā ietvertā prasība, kas uzliek pienākumu ikvienai valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonai, tostarp tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un tiesu sistēmai piederīgām personām, darba pienākumu veikšanai no šā gada 15.novembra uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ir uzskatāma par tiesisku un spēkā esošu, kamēr tā nezaudē spēku kādā no likumā noteiktajiem veidiem.

Tāpat ministrs pauda, ka arī Augstākajā tiesā (AT) ir vakcinēti 97,5% tiesnešu, kas liecina, ka tikai apmēram viens AT tiesnesis varētu būt nevakcinēts pret Covid-19. Līdz ar to tiesnešu vidū vakcinācijas prasība ir nesvarīgs jautājums.