Levits ANO klimata konferencē aicina valstis koncentrēties uz pielāgošanos klimata pārmaiņām

Tāpat Valsts prezidents vērsa uzmanību uz to, ka bieži vien atbalsts klimata programmām paliek gan tikai vārdos, kas novērojams arī Latvijā. Levits norādīja, ka lielu daļu savas elektroenerģijas mēs iegūstam no atjaunojamajiem energoresursiem. Savukārt gandrīz pusi valsts teritorijas klāj meži. Siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomi uz vienu iedzīvotāju ir sarukuši gandrīz par trešdaļu salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni.

"Neskatoties uz to, mēs redzam, ka centieni aktīvi mazināt atkarību no fosilajiem kurināmajiem sastopas ar jūtamu pretestību. Tādās jomās kā enerģētika, satiksme un lauksaimniecība vēl ir atliku likām darāmā," atzīmēja Levits.

"Strādājot pie COP26 secinājumiem jebkurā no jomām, ir jātiecas uz to, lai tautsaimniecisko sistēmu ekoloģiskie aspekti būtu balstīti nepārprotamos noteikumos, kas veicina to ievērošanu. It īpaši attiecībā uz atklātību un tirgus funkcionēšanu," savā uzrunā uzsvēra Valsts prezidents, piebilstot, ka ir laiks pāriet no skaļiem paziņojumiem uz pavisam skaidriem darbiem.