Atlaides Rīgas sabiedriskajam transportam piešķirs tikai pasažieriem ar sertifikātiem

Pilngadīgajām personām, kurām no 15.novembra nebūs sertifikāta, būs jāiegādājas biļetes par pilnu cenu un esošie e-taloni, kuros iestrādāts atlaides saņēmēja statuss, tiks neatgriezeniski bloķēti. Brīdī, kad persona iegūs Covid-19 sertifikātu, būs jādodas uz kādu no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem un jāizgatavo jauns e-talons, maksājot par to 2,85 eiro.