EK: Latvijā gaidāma visgausākā ekonomiskā izaugsme starp Baltijas valstīm

Latvijas budžeta deficīts šogad prognozēts 9,5% apmērā no IKP, un tas skaidrojams ar apjomīgiem ekonomikas atbalsta mehānismiem. Deficītam nākamgad prognozēts kritums līdz 4,2% no IKP.

"Latvijā papildus riskus rada fakts, ka vakcinācijas aptvere joprojām ievērojami atpaliek no ES vidējā rādītāja. Attiecīgi Latvijā pandēmijas ierobežošanai ir nepieciešams noteikt striktākus pasākumus nekā citās ES valstīs.

"Sagaidāms, ka Latvijas budžeta deficīts šogad sasniegs 9,5% no IKP, kas ir ievērojami virs ES vidējā līmeņa – 6,6% no IKP. Līdz ar to ir būtiski, lai ekonomikas atbalsta pasākumi būtu mērķēti un ierobežoti laikā, neradot pastāvīgu slogu uz valsts finansēm turpmākajos gados," uzsvēris Dombrovskis.