Par radio programmu apraides tiesībām Kuldīgā uzvarējis "Radio SWH"

Programmas pamatnosacījumi un formāts ir informatīvi muzikāls, un tās mērķauditorija - rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Programmā piedāvātas ziņas vismaz 180 minūtes no kopējā nedēļas raidlaika, bet neatkarīgo producentu veidotie raidījumi - līdz 10% nedēļas raidlaika. Savukārt retranslācija paredzēta līdz 10% no nedēļas raidlaika.